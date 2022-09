ଭଦ୍ରକ: ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକସନ ଦେବାରୁ ନାବାଳକର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ( Minor boy Dies after Being Given Wrong Injection) । ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଲିନିକ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନ ଆରଡ଼ି ଚେକ ଗେଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ । ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।

ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକସନ ନେଲା ନାବାଳକର ଜୀବନ

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କରଞ୍ଜଆଡ଼ିଆ ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନ ଆରଡ଼ି ଚେକ ଗେଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନାବାଳକଟି ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକସନ ଦେବା ପରେ ନାବାଳକଟି ହଠାତ୍‌ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକସନ ପାଇଁ ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ଲିନିକ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ପରେ ଡାକ୍ତର, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଓ କବାଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି । ଆହତମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିବାବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟିତୁଣ୍ତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ମେଡିକାଲ ପରିସର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ