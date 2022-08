ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ ହେବ । ଘରେ ଘରେ ଜମିବ ଉତ୍ସବର ଆସର । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ବଜାର । ନୂଆ ପୋଷାକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନୂଆଁଖାଇ ଆସିଲେ ଛୋଟପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ।

ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିଲେ ଆଶ୍ରମ ପିଲା

ବଲାଙ୍ଗୀର ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବାଳ ନିକେତନ ଓ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଆଶ୍ରମର ପିଲାଙ୍କ ନୂଆଁଖାଇରେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହ ନ କମିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣାହୋଇଛି (child of ashram bought dress to celebrate nuakhai) । ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଆରପିଏଫ୍ ସହାୟତାରେ ସପିଂ ମଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ । ପିଲାମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ପୋଷାକ ବାଛି ଆଣିଛନ୍ତି ( balangir administration bought dress for ashram child)। ଏନେଇ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଶିଶୁ ନିକେତନର ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି," ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ । ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଯେପରି ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ପାଳନ ନେଇ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।" ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାରା ସହରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ନୂଆଁଖାଇ ଲଗ୍ନ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ନୂଆଁଖାଇବେ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ନୂଆଁଖାଇ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ୧୦ଟା ୫୪ ମିନିଟରୁ ୧୧ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ବୋଲି ଏହି କମିଟି କହିଛି । ପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ପାଟଣେଶ୍ବରୀ ଓ ମା' ସମଲେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଣନା କରି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁ ଆର ବିଶୁଦ୍ଧ ତୁଳା ଲଗ୍ନେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୫୪ମିନିଟ ରୁ ୧୧ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ।"

ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆଁଖାଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୂଆ ଧାନ ଆସିସାରିଛି । ବଲବଶପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ନୂଆ ଧାନ ଆସିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୁବାଷ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ଧାନ ଆସିଥାଏ ।

ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି । ଗଡଜାତର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା’ ସୁରେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଲଗ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗଡଜାତର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସମେତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁବାର , ଇଂରାଜୀ ମାସ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 , ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ର , ତୁଳା ରାଶି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ମୀନ ନବାଂଶେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଆଜି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପଥର୍ଲା, ବାହାଦୂର ପଦର ପଲସାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର