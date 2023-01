ଅନୁଗୋଳ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଆଧାରିତ ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ୟୁରିଆ ଓ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ (India first and largest coal gasification-based urea plant in Talcher will be operational Oct 2024 ) । ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଳଚେର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେବ । ଆଜି ଅନୁଗୋଳ ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ଆଧୁନିକୀରଣ ଚାଲିଥିବା ସାର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାର ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ (Union Chemicals and Fertilisers Minister Mansukh Mandaviya ) ।

ଦିନିକିଆ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଧୀନ TFL କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (Union Minister Dharmendra Pradhan) କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶରେ ଏକ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ TFL ଉଭା ହେବ । ଏହା ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ୟୁରିଆର ଚାହିଦା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ।’’

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାରଖାନାର ଆଧୁନିକୀକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ । ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ସାର ଓ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାତାବରଣକୁ ବଢାଇବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟକ ହେବ । ଗ୍ୟାସ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଂଣ୍ଡିଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫାଟିଲାଇଜାର ଓ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି।

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସାର ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସୁଖ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ସେହି ଗ୍ୟାସରୁ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ । ତାଳଚେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ୫ଟି ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ୪ଟି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହେଲାଣି । ତାଳଚେର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ।’’ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ