ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ବ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ( World Wrestling Championships ) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଚାରି ଗ୍ରୀକୋ ରୋମନ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ଏସିଆଇ ଚମ୍ପିଆନ ସୁନିଲ କୁମାର ବେଲଗ୍ରେଡର ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ବ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଆନସିପ ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ( Four Indian Greco Roman wrestlers, including former Asian champion Sunil Kumar, lost in their respective opening rounds ) ।

୮୭ କିଗ୍ରା ବର୍ଗରେ ସୁନିଲକୁମାର ପୂର୍ବ ଅଣ୍ଡର ୨୩ ୟୁରୋପୀୟ ରଜତ ପଦକ ବିଜେତା ତୁର୍କୀର ଅଲୀ ସେଙ୍ଗିଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିବା ସହିତ କୁସ୍ତି ମୁକାବିଲାର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ତୁର୍କୀ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଅଲୀ ସେଙ୍ଗିଜଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ସେ ଖେଳର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ତିନି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକୋ ରୋମନ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିନଥିଲା ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବିଆର ବେଲାଗଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ବ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଆନସିପ ୨୦୨୨ରେ ୩୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଅଲମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ରବି କୁମାର ଦହିୟା ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ତିନିଥର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଭିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କୁସ୍ତି ତାରକା ଏହି ବିଶ୍ବ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।