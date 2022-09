ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୩ ହକି ବିଶ୍ବ କପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଜକ ରହିଛି ଓଡିଶା । 2023 ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ 29 ଯାଏଁ ଓଡିଶାରେ ହକି ବିଶ୍ବ କପ ଖେଳାଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ( ଗୁରୁବାର ) ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋକ ସେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବକୁ ଯାଉଛି ହକି ବିଶ୍ବ କପ ଡ୍ର ସେରିମନି ( FIH Hockey Men's World Cup 2023 will take place in Bhubaneshwar on September 8 ) । ଏନେଇ FIH ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ବ କପ ଡ୍ର ସେରିମନିର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ ଆପଣ ହକି ଆପଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ( The draw ceremony will be streamed live on the watch.hockey app ) । ଏହା ସହିତ ଏଫଆଇଏଚର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ହକି ବିଶ୍ବ କପ ଡ୍ର ସେରିମନି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲୋକ ସେବା ଭବନରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଫଆଇଏଚର ( International Hockey Federation ) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକ, ଟ୍ବିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

2018 ତୁଳନାରେ 2023 ବିଶ୍ବକପକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଖେଳାଳି, ଅଧିକାରୀ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଶ୍ବକପ ଆୟୋଜନ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି । ସେପଟେ ୨୦୨୩ ହକି ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ସେପଟେ ହକି ଡ୍ରୋ ସେରିମନି ପୂର୍ବରୁ FIH ଦଳ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ......FIH Hockey World Cup, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ

୨୦୨୩ ହକି ବିଶ୍ବ କପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଛି ଏଫଆଇଏଚ ଦଳ । 2023 ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ 29 ଯାଏଁ ଓଡିଶାରେ ହକି ବିଶ୍ବ କପ ଖେଳାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ବ କପ ଖେଳିଯିବ ।