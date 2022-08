ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସଟଲର ତାରକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ (Indian shuttler Lakshya Sen) ବିଡବ୍ଲୁଏଫ ୱଲ୍ଡ ଚମ୍ପିଆନସିପ ପ୍ରିକ୍ୱାର୍ଟରରେ (men's singles pre-quarterfinals ) ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଡବ୍ଲୁଏଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (BWF World Championships) ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ସ୍ପେନର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ (Spanish shuttler) ଲୁଇସ ପେନାଲୱରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରିକ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ୭୨ ମିନିଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦୀକୁ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୦ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ (men's doubles) ଏମ ଆର ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଧ୍ରୁଭ କପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରି-କ୍ବାଟର ଫାଇନାଲରେ (M R Arjun and Dhruv Kapila moved to the pre-quarterfinals) ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅଶ୍ବିନୀ ପନପ୍ପା ଏବଂ ଏନ ସିକ୍କି ରେଡୀ (Ashwini Ponnappa and N Sikki Reddy) ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏମ ଆର ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଧ୍ରୁଭ କପିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଦିଦ୍ବନ୍ଦୀ ତଥା ଗତ ସଂସ୍କରଣର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା କିମ ଆସ୍ଟ୍ରୁପ ଏବଂ ଅଣ୍ଡ୍ରେସ ସ୍କାରୁପ ରାସମୁସେନଙ୍କ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୬ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରି-କ୍ବାଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରି-କ୍ବାଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଏହି ଯୋଡି ସିଙ୍ଗାପୁରର ହି ୟୋଙ୍ଗ କାଇ ଟେରୀ ଏବଂ ଲୋହ କିନ ହେନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ