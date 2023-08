ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ । ଏହା ସହିତ ହକି ଯାଦୁଗର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୂଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି । ଅଲିମ୍ପକ୍ସରେ ହକି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ । ହକିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା କରିଥିଲେ । ଆଜି ସେହି ମହାନ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଜାଳିବାକୁ 'ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ: ୧୯୦୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ । ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ । ହକିରେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଧାନଚାନ୍ଦ । ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶପାଇଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତେଇବାରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ । ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ଫୁଟବଲରେ ପେଲେ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ତିନିଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି । ସେ ହକିରେ ତିନିଥର ଭାରତକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ 1965 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିନଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହକି ଇତିହାସ: 1928ରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 1980 ମସିହାରେ ଯାଏଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଏକ ଦବଦବା ରହିଥିଲା । ମୋଟ 8ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 1980 ପରେ ଆଉ ଭାରତକୁ ସେହି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ । 2008ରେ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିନଥିଲା । ସେହିବର୍ଷ ସୁଟର ଅଭିନଭ ବିନ୍ଦ୍ରା ସୁଟିଂରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ । 2021 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁରୁଷ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍‌ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା ।

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ 2023 ବିଷୟବସ୍ତୁ: ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବାବଦରେ ସେଚନତ କରାଉଛି । କ୍ରୀଡ଼ା ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏକ ସମାବେଶୀ ତଥା ସମର୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, (Sports are an enabler to an inclusive and fit society) ଅର୍ଥାତ ଖେଳ ଏକ ସମାବେଶ ଯାହା ସମାଜକୁ ଫିଟ୍‌ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରତିଭାକୁ ମିଳୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ । ହକିଠୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ସବୁ ଖେଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନାହିଁ । ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ହେଲେ ତାହା ଫୁଟି ପାରେ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବାଟ ଓଗାଳି ଥାଏ ଫଳରେ ବଣ ମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ହିଁ ମଉଳି ଯାଏ । କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ତା ହେଲେ ଯାଇ ବାସ୍ତବରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ସାର୍ଥକ ହେବ । ଏ ଦିଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।