ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟୋକିଓରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଡବ୍ଲୁଏଫ ବିଶ୍ବ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ(BWF World Championships 2022) ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍‌(Lakshya Sen) ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ(men's singles) ବର୍ଗରେ ଦାନିଶ ହଂସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ(Danish Hans-Kristian) ହରାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ(2nd round) ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହିଳା ଡବଲ୍ସ (women’s doubles) ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ (mixed doubles) ମଧ୍ୟ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି । ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଟଲର ବି ସାଇ ପ୍ରଣିତ(B Sai Praneeth) ।

ଭାରତୀୟ ସଟଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଦାନିଶ ହଂସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇଟି ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍‌ରେ ବିଜୀୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୧-୧୨, ଏବଂ ୨୧-୧୧ ପଏଣ୍ଟରେ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବି ସାଇ ପ୍ରଣିତ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ବ ମାନ୍ୟତା ୪ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି (world number 4 Chou Tien Chen of Chinese Taipei)ଚାଉ ତିଏନ ଚେନଙ୍କଠାରୁ ତିନୋଟି ସେଟରେ ୧୫-୨୧, ୨୧-୧୫, ୧୫-୨୧ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ସଟଲର ଅଶ୍ବିନୀ ପନପ୍ପା ଏବଂ ଏନ ସିକ୍କି ରେଡ୍ଡୀ(Ashwini Ponnappa and N Sikki Reddy) ମାଲଦ୍ବୀପର ସଟ୍‌ଲର (Maldives Aminath Nabeeha Abdul Razzaq and Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq)ଅମୀନାଥ ନବୀହା ଅବଦୁଲ ରଜ୍ଜାକକୁ ୨୧-୭, ୨୧-୯ ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ଚୀନର ଚେନ କିଙ୍ଗ ଚେନ ଏବଂ ଜିୟା ୟୀ ଫେନକୁ (Chen Qing Chen and Jia Yi Fan of China in the second round) ଭେଟିବେ ।

ସେହିପରି ମହିଳା ପୁରୁଷ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ତନିଷା କ୍ରାସ୍ତେ ଏବଂ (Tanisha Crasto and Ishaan Bhatnagar) ଇଶାନ ଭଟ୍ଟନାଗର ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଯୋଡ଼ି ପୈଟ୍ରିକ ସ୍କିଲ୍‌ ଏବଂ (Patrick Scheiel and Franziska Volkmann) ଫ୍ରାଞ୍ଜିସ୍କା ବଲ୍କମନ୍‌ଙ୍କୁ ୨୯ ମନିଟରେ ୨୧-୧୩, ୨୧-୧୩ ପଏଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ମିଶ୍ରିତ ସଟଲର ଯୋଡି ଦ୍ବିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସୁପକ ଜୋମକୋହ ଏବଂ (Supak Jomkoh and Supissara Paewsampran) ସୁପିସାରା ପାୱସମପ୍ରାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡି ବି ସୁମିତ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ମନୁ ଅତ୍ରି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ମାସାୟୁକି ଅନୋଡେରା ଏବଂ ହିରୋକ ଅକାମୁରାଙ୍କଠୁ ୨୧-୧୯, ୧୫-୨୧ ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ସଟଲର ମାଲବିକା ବନସୋଡ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଦିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଲାଇନ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫରସନଙ୍କୁ ୧୪-୨୧, ୧୨-୨୧ ପଏଣ୍ଟରେ ହାରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି