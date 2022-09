ହାଇଦ୍ରାବାଦ: BWF ମାନ୍ୟତା ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଅନୁପମା ଉପାଧ୍ୟାୟ (BWF Junior rankings ) । BWF ମାନ୍ୟତା ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ଅନୁପମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ହେଲେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ । ଅନୁପମା ଉପାଧ୍ୟାୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ ବାଳିକା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ସଟଲର ହୋଇଛନ୍ତି ( Anupama Upadhyaya has become only the second Indian shuttler ) । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁପମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଜୁନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତସନିମ ମିରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ BWF ମାନ୍ୟତା ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁପମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ।

ଅନୁପମା ଉପାଧ୍ୟାୟ 18ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ 18.060 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପୋଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନିୟର ମାନ୍ୟତାର ଟପ 10ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଚାରି ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଟଲର ହେଉଛନ୍ତି ତସ୍ନିମ୍ ମିର୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ବେଶା ଗୋୱଡା ( ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ) ଏବଂ ଅନ୍ନାଟି ହୁଡା (ନବମ ସ୍ଥାନ)ରେ ରହିଛନ୍ତି |