ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜିମ୍ବାୱେର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ତାର ନିଜ ମାଟିରେ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଜିମ୍ବାୱେ । ଆଜି (ଶନିବାର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୩ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି (Zimbabwe defeated Australia by three wickets to win the third ODI ) । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହରାଇ ଜିମ୍ବାୱେ ଦିନିକିଆରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆର ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩ ଟିକିଆ ସିରିଜକୁ ୨-୧ ରେ ସିରିଜ ଜିତିନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।

ଟସ୍‌ ଜିତି ଜିମ୍ବାୱେ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ସ୍ପିନର ରିଆନ ବୁର୍ଲ ଘାତକ ବୋଲିଂ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇତିଲେ । ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଜୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସର୍ବାଧିକ ୫ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୩ ଓଭର ବୋଲି କରି ୧୦ ରନ୍ ବ୍ୟୟରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହାତେଇଥଲେ ।

ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୩୧ ଓଭରରେ ୧୪୧ ରନ ସହିତ ଅଲଆଉଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଜିମ୍ବାୱେ । ଜବାବରେ ଜିମ୍ବାୱେ ୩୯ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାର୍ଗେଟ ରନକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ୧୪୨ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଜିମ୍ବାୱେ । ଜିମ୍ବାୱେର ଓପନିଂ ଯୋଡି ଭଲ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଟେଡିୱାନସେ ମାରୁମମି ୩୫ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ ଓ କ୍ୟାପଟେନ୍‌ ରେଗିସ ଚକାଭା ୩୭ ରନ୍‌ର ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଜୟୀ ଅପରାଜିତ ଇଂନିସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ସିକନ୍ଦର ରାଜା ୮, ଟୋନି ମୁନ୍ୟୋଙ୍ଗା ୧୭, ରାୟନ ବୁର୍ଲ ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ ।