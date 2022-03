ହାଇଦ୍ରବାଦ: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ୍‌ ମିତାଲି ରାଜ ନିଜର ଅବସର ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ବକପରୁ ରବିବାର ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର ହେବାପରେ ମିତାଲି କହିଛନ୍ତି, ସବୁର ଶେଷ ଅଛି(Everything must come to an end) । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚର ହଗଲେ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଘୋଷିତ କ୍ବାର୍ଟର-ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ ହେବାପରେ ବିଶ୍ବକପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍‌ ପଡିଛି ଭାରତ । ଫଳରେ ମହିଳା ଟିମର ଆଉଏକ ବିଶ୍ବକପ ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ସ୍ବପ୍ନ ମଉଳି ଯାଇଛି ।

ପରାଜୟ ପରେ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମର କ୍ୟାପେଟନ ମିତାଲି ରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଅବସର ନେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଲେଡି ତେନ୍ଦୁଲକର ଭାବେ ପରିଚିତ ମିତାଲି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମିତାଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ୬ଟି ବିଶ୍ବକପ । ମିତାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୨୦୧୭ ସଂସ୍କରଣର ବିଶ୍ବକପରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାତ୍ର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଶେଷ ଓଭରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସତ୍ତ୍ବେ ୨୭୫ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିନେବା ପରେ, ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ନେତୃତାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଟିମ ଶିବିରରେ ନିରାଶା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଶେଷ ଓଭରରେ ୭ ରନ୍‌ ଥିବାବେଳେ ଅଫସ୍ପିନର ଦିପ୍ତୀ ଶର୍ମା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟ୍‌ର ମିଗନନ ଡୁ ପ୍ରେଜଙ୍କୁ ଏକ ନୋ ବଲ୍‌ ପକାଇଥିଲେ ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଭାରତର ବିଜୟ ରୋକିଥିବା ପ୍ରେଜ୍‌ ।

ଗୋଟିଏ ମୂହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ନାଚିଉଠିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନୋ ବଲ୍‌ ନିଷ୍ପତି ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରେଜ୍‌ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିବାପରେ ବିଶ୍ବକପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଭାବବିହ୍ବଳ ମିତାଲିଙ୍କ ଅବସର ସଙ୍କେତ

ଭାରତୀୟ ଟିମ ସିନିୟର ପେସର ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା । ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ ଗୋସ୍ବାମୀ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ମହାରଥୀ ମିତାଲି ରାଜ ଓ ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ଅଭିଯାନ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ପରାଜୟ ନେଇ ମିତାଲି କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ କିଛିର ଶେଷ ଅଛି, ଏହି ଇମୋସନ କମ ହେବାପାଇ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଖେଳ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସି ଆମକୁ ଚିୟର କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମକୁ ଏପରି ଚିୟର କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।"

ଏଥିସହିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମିତାଲି କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଥିଲା, ଏଠାରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ । ୨୭୫ ଭଲ ସ୍କୋର ଥିଲା, ସମାନ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛୁ । ମାତ୍ର ଟିମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ।"

ମିତାଲି ରାଜ ୮୪ ବଲ୍‌ରୁ ୬୮ ଓ ଓପନର ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୭୧ ରନର୍‌ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇଂନିସ ବଳରେ ଭାରତ ୨୭୪ ରନ୍‌ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୦ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହେବାପରେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ବର୍ଷ ୧୯୯୯ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମିତାଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୩୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଛନ୍ତି ଓ ୭,୭୩୭ ରନ୍‌ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି । ରେକର୍ଡ ୭ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୧୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଓ ୮୯ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ।