ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରେକର ବିରାଟ ପୁଣି ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ (T20 International Match)ରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ବିରାଟ ୪୦୦୦ ହଜାର ରନ୍‌ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି (Virat become first batter to complete 4000 runs in T-20) । ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ (Ind vs Eng T-20 Semi final) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିଫାଇନଲରେ ଏହି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍‌ କୋହଲି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ୫୦ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ୪୨ରନ୍‌ରେ ସେ ୪୦୦୦ ହଜାର ରନ୍‌ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହାସହିତ ବିରାଟ T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍‌ ବନାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20ରେ ୪ ହଜାର ରନ୍‌ ପୂରଣ କରି ନିଜ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ବିରାଟଙ୍କୁ ୪୨ରନ୍‌ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ସେ ୫୦ରନ୍‌ କରି ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାସହିତ T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ବିରାଟ ୧୦୦ଟି ଚୌକା ମାରିବାର ଟାର୍ଗେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ବିରାଟ ୧୫ ଓଭରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲର୍‌ ଲିୟାମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନଙ୍କ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଚୌକା ମାରି ୪ ହଜାର ରନ୍‌କୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ।

T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:-

ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ ଏଯାବତ ୧୧୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୦୭ଟି ଇନିଙ୍ଗ୍ସ ଖେଳି ୫୨.୭୩ ଆଭରେଜରେ ୪୦୦୮ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଓ ୩୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ରହିଛି ୧୨୨ । ବିରାଟ ୧୩୭. ୯୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍‌ ରହିଥିଲା । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ୪ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିରାଟ ମୋଟ ୨୯୬ ରନ୍‌ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବିରାଟ ୮୨ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।

ବିରାଟଙ୍କ ପଛକୁ କିଏ ?

T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୪ ହଜାର ରନ୍‌ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତର କ୍ୟାପଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ୩୮୫୩ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ମାର୍ଟିନ ଗପଟିଲ ୩୫୩୧ ରନ୍‌, ପାକିସ୍ତାନ କିପର୍‌ ବାବର ଆଜମ ୩୩୨୩ ଓ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଓପନର୍‌ ପଲ ଷ୍ଟିରଲିଙ୍ଗ ୩୧୮୧ ରନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ