ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲ ( World Test Championship ) କ୍ରମଶଃ ଓଭାଲ ଏବଂ ଲଡର୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ( The Oval and the iconic Lord's will host the WTC in 2023 and 2025 respectively ) । ଏନେଇ ଆଜି ( ବୁଧବାର ) ଆଇସିସିସ ( International Cricket Council ) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବର୍ମିଂହାମରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ (WTC) ଇଂଲଣ୍ଡ ଆୟୋଜକ ରହିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଚ ମ୍ପିଆନସିପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ ଖେଳାଯିବ ସେନେଇ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ( venues have been announced but dates for both the 2023 and 2025 ICC World Test Championship Finals has not been confirmed yet ) ।

ଏନେଇ ଆଇସିସିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜିୟୋଫ ଏଲାରଡିସ ( ICC chief executive Geoff Allardice ) କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲ ଓଭାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ । ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସହିତ ଚମତ୍କାର ମାହୋଲ ରହିଛି । ଯାହା କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏହି ଭଳି ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯିବ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ରହିଛି । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଭାଲରେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବନା ନଜର ଆସିବ ।"

ସେହିପରି ମେରୀଲେବନ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ସଚିବ ଗାୟ ଲେଭେଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୫ରେ ଲର୍ଡସରେ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ । ନିଶ୍ଚିତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦମଦାର ଖବର କି ଆଇସିସି ଲଣ୍ଡନରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି । ସ୍ବରେ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକଟ କ୍ଲବର ସିଇଓ ଷ୍ଟିଭ ଏଲବର୍ଥି କହିଛନ୍ତି, "ଓଭାଲରେ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ କଥା ।"