ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ( Board of Control for Cricket in India ) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ । ଆଜି ବିସିସିଆଇର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତା’ର ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଛି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିସିସିଆଇ ଅଫିସ୍ ବିଅରରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 12 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜଣେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବା ସହିତ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଏହି ରାୟ ପରେ ଉଭୟ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଦବୀରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରକାଶ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଛି ।

ବିସିସିଆଇରେ ଜାରି ରହିବ 'ଶାହ-ଦାଦାଗିରି'

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜୟ ଶାହ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବିସିସିଆଇରେ ରହିପାରିବେ

ବିସିସିଆଇରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ

ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକାଠି ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ

ଆଜିର ଶୁଣାଣିରେ ଜଷ୍ଟିସ ଡିଓ୍ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ଏବଂ ହିମା କୋହଲିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଜଣେ ଅଫିସ୍ ବିଅରର ଲଗାତାର ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘରେ ୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ବିସିସିଆଇର ୬ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି । ତେବେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ପାଇଁ (3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ) ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ ।"

ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ ଆରଏମ୍ ଲୋଧା କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ କି, ବିସିସିଆଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲଗାତାର ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଏବଂ ବିସିସିଆଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୁଲିଂ ଅଫ୍ ପିରିୟଡରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ସୂଚନା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପଶ୍ଟିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାହ ଗୁଜୁରାଟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରିଥିଲେ ।