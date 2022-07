ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସାମିଲ ହେଲେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ( Mental Conditioning Coach) । ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପେଡି ଅପଟନଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ (Board of Control for Cricket in India) ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି । ଆଗକୁ ଟି-20 ବିଶ୍ବକପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଟି-20 ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ନହେବା ପାଇଁ ତଥା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଖେଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।

ତେବେ ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ବିସିସିଆଇକୁ 53 ବର୍ଷିୟ ପେଡି ଅପଟନଙ୍କ ନାମକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ । ଆଗକୁ ଟି-20 ବିଶ୍ବ କପ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଦଳର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ପେଡି ଅପଟନ 2011 ବିଶ୍ବ କପ ବିଜେତା ଭାରତ ସହିତ ଆଗରୁ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।