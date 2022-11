ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଙ୍ଗ କୋହଲି ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚମ୍ପିଆନ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଏଯାବତ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦଳ ସେମି ଫାଇନଲରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହିଁ । ବିରାଟ ଏପରି ଅନେକ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଫିକୁ ହାତେଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବି ହତାଶ ବିରାଟ:-

ବିରାଟ କୋହଲି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଟିମ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହିଁ । ବିରାଟ ଏପରି ୪ଟି ବିଶ୍ବକପ ଖେଳି ଫର୍ମରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଯାହାକି ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ବିରାଟ ୩୧୯ ରନ୍‌ ବନାଇ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟିମ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୧୬ରେ ବିରାଟ ୨୭୩ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ସେମିରେ ହାରିଥିଲା । ସେହପରି ୨୦୨୨ରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ୨୯୬ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରି ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ ।

୪ହଜାର ରନ୍‌ ପୂରଣ କରି ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ:-

ହିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରେକର ବିରାଟ ପୁଣି ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ (T20 International Match)ରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ବିରାଟ ୪୦୦୦ ହଜାର ରନ୍‌ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି (Virat become first batter to complete 4000 runs in T-20) । ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ (Ind vs Eng T-20 Semi final) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିଫାଇନଲରେ ଏହି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍‌ କୋହଲି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ୫୦ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ୪୨ରନ୍‌ରେ ସେ ୪୦୦୦ ହଜାର ରନ୍‌ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ, ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ T20ରେ ପୂରଣ କଲେ ୪୦୦୦ ରନ୍‌

କୋହଲିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍‌:-

୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ୪୪ ବଲ୍‌ରେ ୭୨ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଟିମ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଟିମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା । ଫାଇନାଲରେ ବିରାଟ ୭୭ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (Player of the Tournament) ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ୨୦୧୬ରେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ବିରୋଧରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସେମି ଫାଇନାଲରେ ବିରାଟ ୪୭ ବଲ୍‌ରେ ୮୯ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଦଳ ୭ ୱିକେଟରେ ହାରିଥିଲା ।