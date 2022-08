ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ( BJP national president JP Nadda ) । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ (Former Cricketer Mithali Raj) ଆଜି (ଶନିବାର) ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା (jp-nadda met with ex cricketer mithali raj ) ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ନୋଭାଟେଲ ହୋଟେଲରେ ମିତାଲିଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା । ନୋଭାଟେଲ ହୋଟେଲରେ ମିତାଲିଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ନୋଭାଟେଲ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଶାନ ରେଡ୍ଡୀ, ସାଂସଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭାଜପା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ତରୁଣ ଚୁଘ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଟ୍ବିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି ସେହି ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।"

ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ମିତାଲି ରାଜ କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ମହିଳା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମିତାଲି । ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମିତାଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ୬ଟି ବିଶ୍ବକପ । ମିତାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୨୦୧୭ ସଂସ୍କରଣର ବିଶ୍ବକପରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାତ୍ର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମିତାଲି । ସେ ମୋଟ ୧୮୯ ଦିନିକିଆ ଇନିଂସ ଖେଳି ୬୮୮୮ ରନ୍‌ ସ୍କୋର୍‌ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୫ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ । ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ 50.64 ହାରରେ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ସେ ୧୦ ଟି ଟେଷ୍ଟ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ୬୬୩ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୧୪ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି । ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ୮୪ଟି ଇଂନିସଂରେ ୨୩୬୪ ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି ମାଳଦୀପ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୯୭ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୧୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି । ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ମୋଟ ୮ଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ।