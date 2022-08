ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର(Board of Control for Cricket in India) ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହାଙ୍କୁ(jay saha) ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର( sri lanka former cricketer) ସନତ ଜୟସୁରିଆ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ମୁଦ୍ଦା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଟ୍ବିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସନତ ଜୟସୁରିଆ (Sanath Jayasuriya) ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗତି କରୁଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିକ୍ରେଟ ବୋର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପର(asia cup) ଆୟୋଜନ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏସିଆ କପର ଆୟୋଜନକୁ ୟୁଏଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସନତ ଜୟସୁରିୟା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ଶାହା ଜୟ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜୟ ଶାହା ଏବଂ ଜୟସୁରିୟାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଜୟସୁରିୟା ଟ୍ବିଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି "BCCI ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସିର କଥା । କମ୍‌ ସମୟ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ ।"