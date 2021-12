ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (India vs New Zealand second teat) ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ । ଗତ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଅନ୍ୟପଟେ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଲଢୁଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପରାଜୟକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ।

୫ ବର୍ଷ ପରେ ୱାଙ୍ଖଡେକୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେରିଛି । ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । କାନପୁର ଠାରେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବା ୧୧ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଦ ପଡିବେ । ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରା, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ଓ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି । ୱାଙ୍ଖେଡ ପିଚ ଓ କୋହଲା ପାଗ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୱାଗନରଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଫଳରେ ସ୍ପିନର ୱିଲ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ପଡିବେ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ କୋହଳିଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ଗଣା ହେଉଥିବା କୋହଲି ୨୦୧୯ରେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆଉ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି । କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ନଖେଳି କୋହଲି ମୁମ୍ବାଇ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ରହିଛି । ୱାଙ୍ଖଡେ ପିଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ । ମୁମ୍ବାଇରେ କୋହଲା ପାଗ ପାଇଁ ପିଚରେ ଆଦ୍ରତା ଭରି ରହିଛି । ଫଳରେ ପୋସ ବୋଲରମାନେ ବଲକୁ ସୁଇଁ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ