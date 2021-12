ମୁମ୍ବାଇ: ସ୍ଥାନୀୟ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୃଢ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଭାରତ (India in strong position after day two of mumbai test against new Zealand ) । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନର ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟରେ ୬୯ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଛି । ଫଳରେ ସମସ୍ତ ୧୦ ୱିକେଟ ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ୩୩୨ ରନ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଏଜାଜ ପଟେଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଇଂନିସରେ ୧୦ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବାର ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇଂନିସ ୩୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

ତେବେ ଘରୋଇ ଟିମ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ୍‌ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର ୬୨ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍‌ କରିଥିଲା । ଏହା କୌଣସି ଟିମ ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୫ରେ ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭୯ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇଂନିସ ମାତ୍ର ୧୨୮ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶେଷ ହେବା ସହ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଟ୍‌ର ଦୁଇଅଙ୍କ ସ୍କୋର ପାର୍‌ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଇତିହାସ ରଚିଲେ Ajaz Patel, ଭାରତର ସମସ୍ତ ୧୦ ୱିକେଟ ନେଲେ

ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ ଫଲୋଅନ ଦେବା ବଦଳରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଇଂନିସ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଓ ବିନା ୱିକେଟରେ ୬୯ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ୩୮ ଓ ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରା ୨୯ ରନ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର:

ଭାରତ ଅଲଆଉଟ୍‌, ୧୦୯.୫ ଓଭର(ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ୧୫୦, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୫୨, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ ୪୪, ଏଜାଜ ପଟେଲ ୧୦-୧୧୯) & ୬୯/୦, ୨୧ ଓଭର(ଅଗ୍ରୱାଲ ଅପରାଜିତ ୩୮, ପୂଜାରା ଅପରାଜିତ ୨୯) ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୬୨ ଅଲଆଉଟ୍‌, ୨୮.୧ ଓଭର(ଟମ ଲାଥମ ୧୦, କେଏଲ ଜେମିଏସନ ୧୭; ଆର ଅଶ୍ବିନ ୪-୮, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ୩-୧୯, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୨-୧୪)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ