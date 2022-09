ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହିସାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ବାଡ ( India batter Ruturaj Gaikwad ) କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ବାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇନିଂସରେ ସ୍କୋର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରେନାହିଁ ( he does not judge himself on the basis of the amount of runs scored by him ) । ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ।

ଆପଣ ମୋର ଦ୍ବାରା ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇନିଂସରେ ରନର ମାତ୍ରାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ରନର ମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କମ ବେଶୀ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲରେ ୬୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି । ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତି ସଂସ୍କରଣରେ ମୁଁ ୪୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ମୋର ଆଇପିଏଲରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିନଥିଲା । ଗାଏକ୍ବାଡ ଆଇପିଏଲରେ ବର୍ଷ ୨୦୨୧ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ( Chennai Super Kings ) ତରଫରୁ ଖେଳି ୬୩୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।

ସେହିପରି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ୩୬୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ବାଡ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ କ୍ରିକେଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅବନ୍ନତି ଘଟିବ । ମୋତେ କେବଳ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦରକାର ଅଛି କି ମୁଁ ଏକ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବି । ସବୁ ଦିନ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।" ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ବାଡ ଭାରତ "ଏ" ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ "ଏ" ଦଳ ସହିତ ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ ।