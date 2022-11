ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ ଭନ୍‌ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ରଖିଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନର କଡା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ କାହା ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ନୈରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭନ୍‌ କହିଥିଲେ, ହ୍ବାଇଟ୍‌ ବଲ୍‌ କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପ୍ରଦରଶନକାରୀ ଟିମ (India are the most underperforming white-ball team in history)।

ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଟିମ କାହା ଆଗରେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳ ଟିମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରୁହେନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ସମ୍ମାନ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ, ଆମକୁ କାହା ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଖେଳ, ଭଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଉଚିତ୍‌, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ବାରା ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାଏ ।"

ବୁଧବାର, (ନଭେମ୍ବର ୧୬) ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଭାରତୀୟ ଟିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରହିଛି । କେନ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଟିମ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଟିମର ନେତୃତ୍ବ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ।ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଏକ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିରାଶ ହେବାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟିମ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହେବାସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍‌ ପଡିଥିଲା । ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ ମାଇକେଲ ଭନ୍‌ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଟିମ ହେଉଛି ହ୍ବାଇଟ୍‌ ବଲ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଟିମ ।

ତେବେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ବୟାନ କରୁଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷ ୨୦୧୩ ICC ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା । ଏହାପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିପାରିନି ମେନ୍‌ ଇନ୍‌ ବ୍ଲୁ । ଏକାଧିକ ବାର ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲିଗ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇଛି । ତେବେ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରହିଛି ଓ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବ୍ଲାକକ୍ୟାପ୍‌ସ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ଟିକିଆ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବ ।