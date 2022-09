ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ( India vs Pakistan ) ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଇଥିଲା । ଭାରତ ୫ ୱିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପରେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଧିମା ବୋଲିଂ ରେଟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ ଫିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ହୋଇଛି ( Both India and Pakistan have been fined 40 per cent of their match fees for maintaining a slow over-rate ) । ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି ।

ICC ଏଲିଟ ପ୍ୟାନାଲର ମ୍ୟାଚ ରେଫ୍ରି ଉଭୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନତରଫରୁ ଧିମା ବୋଲିଂ ରେଟ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗିଛି । ଖେଳାଳି ଏବଂ ଖେଳାଳି ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ICC ଆଚାର ସଂହିତା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୨୨ ଅନୁସାରେ ଧିମା ବୋଲିଂ ରେଟ ଖେଳିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ଫି'ର 20 ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଧିମା ବୋଲିଂ ରେଟ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏଥି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ପଡିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପୟାର ମସୁଦୁର ରହମାନ ଏବଂ ରୁଚିରା ପିଲ୍ଲିୟାଗୁରୁଗେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପୟାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିମଲସିରି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପୟାର ଗାଜୀ ସୋହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।