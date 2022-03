ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୋ' ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟି ହିଁ ଯାଏ । କପିଲ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିବାଦ ହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ବିବାଦ ପରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିକଟରେ କପିଲ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସକାଳ 5 ଟାରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କପିଲ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- Enjoying the early morning ride on my favourite bike #bullet #bulletlovers #beautiful #bhubaneswr #odisha ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମେଡି କିଙ୍ଗ୍‌ କପିଲ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍‌ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କପିଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଲିଭର୍‌ ବଏ’ ସୁଟିଂ ଅବସରରେ କପିଲ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ କପିଲ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବାବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା । ‘ଡେଲିଭର୍‌ ବଏ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ତେବେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କପିଲ ସକାଳ 5 ଟାରେ ବାଇକ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି | ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି - ଆଶା ନଥିଲା କି କପିଲ ଏତେ ସକାଳୁ ବି ଉଠିପାରନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ବୁଲେଟ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କପିଲ ଶର୍ମା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜିମ୍ ଯିବାର ନିଶା ଚଢିଥିଲା। ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଥର କପିଲ 6 ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇକି ରହିବେ ।

