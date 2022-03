ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଆଜି (8 ମାର୍ଚ୍ଚ)ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମହିଳା ଦିବସର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ବୀନାଙ୍କ ପୁଅ, କବିତା ଏବଂ ନୀଲମଙ୍କ ଭାଇ, କାଜୋଲଙ୍କ ସ୍ବାମୀ, ନୟାସାଙ୍କ ପିତା।' ଅଜୟଙ୍କ ନାମ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ କାଟିଛନ୍ତି। ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ OTT ରୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରୂପୂରି ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଅଜୟ ଫିଲ୍ମ 'ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠିଆୱାଡି'ରେ କ୍ୟାମିଓରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ, ସେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'Rudra: The Edge of Darkness' ସହିତ OTT ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଅଜୟ 'Rudra: The Edge of Darkness'ରେ ଏପରି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡିଯିବ । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଯୋଗୁଁ 'ରୁଦ୍ର'କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ