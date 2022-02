ଚେନ୍ନାଇ: ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ହାସନ ରବିବାର କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୁତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୁତି(୩୬)ଙ୍କଠୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଶ୍ରୁତି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଶୀଘ୍ର ଅପଡ଼େଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୁତିଙ୍କଠୁ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସକ ସମସ୍ତେ Get well soon ମେସେଜ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବା । ସେପଟେ ଗାୟକ ସୋଫି ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶ୍ରୁତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡ଼ିଓର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥ୍ରିଲର Best Sellerରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ