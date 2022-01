ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି । ବିଗ୍ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ବିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଲଗାତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ଏକ ଶୀତକାଳୀନ ଟ୍ରାକସୁଟ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋର କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଲେଖିଛନ୍ତି- 'ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଥିଲ, ସହରରେ କୁହୁଡି ନାହିଁ । ସହରରେ କେବଳ ଆଲୋକ ଅଛି । କେବଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି 'COVOID' ଠାରୁ ଦୂରରେ .. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ।

79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "The boss is out ...age is just a number for him।" ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଏହି କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଛନ୍ତି- “got to get going…idle for too long।”

ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରଭି ଜ୍ୟୋତି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସାର୍' । ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଲୁକ୍ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏତେ ଶାନ୍ତ'। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଲାଇନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9) ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର'ରେ ନଜର ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ 'ରନୱେ 34'ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ଚେହରେ' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ