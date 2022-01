ମୁମ୍ବାଇ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କପିଲ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଶୋ 'KAPIL SHRAMA : I AM NOT DONE YET' ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଜାନୁଆରୀ 28 ରୁ କପିଲ ଏହି ସୋ'କୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ କପିଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ସୋ’ର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରି କପିଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଫୁଟେଜ୍ ଲିକ୍ କରିଛି।'

ଭିଡିଓରେ କପିଲ ଶର୍ମା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବର ଏକ ଟ୍ବିଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଏମସି ବିଷୟରେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କପିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ମୁଁ ମାଳଦ୍ବୀପରେ ୮-୯ ଦିନ ରହିଲି। ମୁଁ ମୋର ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚାଲୁନଥିବ ସେହି ରୁମ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠାକୁ ବିବାହ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନା, ମୁଁ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି।'

ଏହାପୂର୍ବରୁ କପିଲ ଏହି ନୂଆ ସୋ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାନୁୟାରୀ 28 ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖା ହେବ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ସହିତ 'KAPIL SHRAMA : I AM NOT DONE YET' । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ କପିଲ ଶର୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି।'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ