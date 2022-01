ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡି ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ । ଦୁହେଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଫେବରେଟ୍ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ବଲିଉଡରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ । ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଦୀପିକା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମସ୍ତିକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ।

ସାଥିରେ ହେଉ କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମଜା ଉଡାଇବାରେ କେବେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୁହେଁ ଏକାଠି ମିଶି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ରଣବୀର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ପତ୍ନୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ପତି ରଣବୀରଙ୍କର ଏକ ଡାଏଲଗ୍ କପି କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ରଣବୀର ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 83 ରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ରଣବୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି | ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଏକ ସଂଳାପ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଛନ୍ତି - 'We are here to win, what else we here for.'

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଳାପକୁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି | ଭିଡିଓରେ ରଣବୀର ପତ୍ନୀ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି- 'ମଜା ଆସୁଛି ବେବି?' ଏହା ଉପରେ ଦୀପିକା ରଣଭୀରଙ୍କ କପିଲ ଦେବ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଛନ୍ତି- 'We are here to enjoy, what else we here for.' ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି |