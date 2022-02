ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ (minister of IT and Industry) ମେକାପତି ଗୌତମ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ 49 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଟ୍ରେଲରଟି ରାତି 8.10 ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ସ୍ଥଗିତା ଯୋଗୁଁ ପବନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, ଯାହାର ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ।

ସୋମବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୃଦ୍‌ଘାତ ହେତୁଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେକାପତି ଗୌତମ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 'ଭୀମଲା ନାୟକ'ର ନିର୍ମାତା ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୟୁସୁଫଗୁଡା ପୋଲିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରି ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସାଗର କେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ-ରାଣା ଦଗ୍ଗୁବାତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରନ ଟାଇମ ପ୍ରାୟ 141 ମିନିଟ୍ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ