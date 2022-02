ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାୟ 68 ବର୍ଷ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବଲିଉଡର ସମ୍ରାଟ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର କଲେଜ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ କନ୍ନଟ୍ ପ୍ଲେସରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଥିଲେ ।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଟା ସହିତ ଫେରିଛି .. ଏବଂ ମୋତେ 50 ଦଶକର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନ୍ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ବିଜ୍ଞାପନ ମନେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲି । ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, There's an air about India'। ସେ ଟ୍ବିଟରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖିଥିବା ବବି କୁକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି- Bobby Kooka at his best ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, 1932 ମସିହାରେ JRD ଟାଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ଟାଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ ପରେ, 29 ଜୁଲାଇ 1946ରେ ଟାଟା ବିମାନର ନାମ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା । 1947 ମସିହାରେ, ଭାରତ ସରକାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ 49 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​। 1953ରେ ଏୟାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଧିନିୟମ (Air Corporations Act ) ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ JRD ଟାଟା 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ। କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟାଟା ସନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ 18 ହଜାର କୋଟି ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର କମାଣ୍ଡ ଟାଟା ସନ୍ସର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଟେଲେସ୍ ପିଭି ଲିମିଟେଡ୍ (Talace Pvt Ltd)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ