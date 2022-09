ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ: ଗୁଗୁଲ୍ ମାଲିକାନା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ପେଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବିଶେଷତଃ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍, ଆଇଓଏସ୍ ଏବଂ ୱେବରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ(YouTube bringing new video page on mobile, web) । 9to5 ଗୁଗୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟ (9to5Google Report) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ(Redesign)ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କି ଏହାର ବଟନ୍‌ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମେଡିସିନ୍ ପରି(YouTube key feature pill shaped button) ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବଟନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଥମ୍ବସ୍ ଅପ୍/ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍(Thumbs up/down and like count) ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିବୁଧା ହେବ । 9to5Google ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମୋବାଇଲରେ ଥିବା କାର୍‌ସେଲ(Carousel on mobile) ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ ବିବରଣୀର ତଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭିଡିଓର ଟାଇଟଲ୍, ଭ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପବ୍ଲିସ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ପରେ ଆସିବ । ଏହି ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ମୋଡ୍(Ambient Mode) ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ଭିଡିଓର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅଧିକ ଇମର୍ସିଭ୍ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍‌ରେ ବ୍ଲିଡ୍(Bleed) କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ତଥାପି, ଏହା ଓଭରଫ୍ଲୋ ମେନୁରୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ enabled/disabled ରହିବ ।

ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଟପ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପରି ରଖାଯିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଡିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ପେଜ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ।