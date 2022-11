ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ଆପ୍‌ ଟ୍ବିଟରରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ(Musk on Twitter layoffs) । ଛଟେଇ ବ୍ୟତୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ବୋଲି ମସ୍କ୍ ଟ୍ବିଟ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ବ୍ୟୟରେ ଟ୍ବିଟର କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ବୋଲି ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି(Musk said there is no choice other than brutally firing half of Twitter's workforce) ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ଟ୍ବିଟର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଥିବା 200 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ କରାଯାଉଛି । ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 3,800 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପରେ ନୂତନ ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାକିରି ହରାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତିନି ମାସର ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦଜନିତ ପ୍ରାପ୍ୟ(severance) ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଉଥିବାରୁ ଟ୍ୱିଟରର ରାଜସ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ବ୍ଲୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେବା ଉପରେ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଚାପ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ଅବଧିରେ 270 ନିୟୁତ ଡଲାର ହରାଇଛି ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 28 ରେ ମସ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ 4 ମିଲିୟନ ଡଲାର ବିନିମୟରେ ଟ୍ବିଟରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଟ୍ବିଟରରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆଣିବା ସହ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବତନ CEO ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀରୁ ବିଦା କରିଥିଲେ । ପରାଗଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ଗତକାଲି(ନଭେମ୍ବର 4)ରେ ଟ୍ବିଟର ଇଣ୍ଡିଆର 200 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ଅଧା ଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଏହା ମସ୍କଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଟ୍ବିଟରରେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମାସିକ ୮ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମସ୍କ ଘୋଷଣା କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୬୬୦ ଟଙ୍କା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ବିଟ୍ ଯୋଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମସ୍କ ।