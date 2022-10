ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ: ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ୱିଟର(Twitter is rolling out a new feature) । ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଟ୍ବିଟରରେ ଜିଆଇଏଫ (gifs), ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ମେମ୍ସ ଅପଲୋଡ୍ କରିହେବ(Twitter allows users to combine photos, videos and GIFs in single tweet) । ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ୱେବରେ ମିଶ୍ରିତ ମିଡିଆ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ସହିତ iOS ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ସ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲରେ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଲେସାଣ୍ଡ୍ରୋ ପାଲୁଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​। ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କମ୍ପୋଜର ଓପନ କରିବା ପରେ, ଚାରି ପ୍ରକାରର ମିଡିଆ- ଫଟୋ, ମେମ୍, GIF ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକର ଏକ ମିଶ୍ରଣ(Collage)କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଟୁଇଟ୍ କମ୍ପୋଜର କରିବାବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମିଡିଆର ଲେଆଉଟ୍ ପୁନଃ ସଜାଇ(rearrange the layout) ପାରିବେ ବୋଲି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଛି ।

ତେବେ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସରେ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା (Direct Message) ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟର ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରି ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଟ୍ୱିଟର କହିଛି ଯେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଟ୍ୱିଟରରେ DM ବ୍ୟବହାରର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ସ ଆସିଛି । ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆଣୁଥିବା ଟ୍ବିଟରର ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ଅନେକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।