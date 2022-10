ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ: ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ Xbox ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛି(Microsoft is working on an Xbox mobile store to compete with Play Store and App Store) । ବ୍ରିଟେନର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମାର୍କେଟସ୍ ଅଥରିଟି (Competition and Markets Authority, CMA) ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଆକ୍ଟିଭିଜନ୍ ବ୍ଲିଜାର୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ Xbox ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ଷ୍ଟୋର କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଦି ଭର୍ଜ(The Verge) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।

ଏକ ଗେମିଂ ଷ୍ଟୋର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟେକ୍ ଜଏଣ୍ଟ୍ ସଫଳ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ରସ୍ ସାଗା(Candy Crush Saga) ଏବଂ କଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି: ମୋବାଇଲ୍(Call of Duty: Mobile) ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଟିଭିଜନ୍ ଏବଂ କିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ । କମ୍ପାନୀର ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାମଗ୍ରିକ ଗେମିଂ ବଜାରର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ 51 ପ୍ରତିଶତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ।

iOS ରେ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ(third-party) ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଏ, ତେବେ ଆଇଫୋନରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ Xbox ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଡେଭ୍‌ଲ୍ପରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଏହି Xbox ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡେଭ୍‌ଲ୍ପର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ଗୁଡିକ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଇନ୍-ଗେମ୍ କାରବାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୁବିଧା ରହିବ, ଏହାହିଁ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସର ବିଶେଷତ୍ବ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆପଲ୍ ଦେଇନଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।