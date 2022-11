ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: VLC ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟର୍ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର(Government lifts ban on VLC Media Player website) । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ(Ministry of electronics and IT) ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନଅ ମାସ ପରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ବଜାରର ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛି VLC । ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ।

ଟେକ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର୍ ଭିଡିଓ ଲାନ୍(VideoLAN) ଗତ ମାସରେ ଦେଶର ଆଇଟି ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ଲକ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଆଡଭୋକେଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍(Internet Freedom Foundation, IFF) ଭିଡିଓ LAN କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

IFF ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "VLC ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2009 ବ୍ଲକିଂ ନିୟମ(2009 Blocking Rules) ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା । ଏହା ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ VLC ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ଏକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯାହା ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଭାରତ VLC ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଜାର ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି । ଭିଡିଓଲେନ୍‌ରେ ସଭାପତି ତଥା ଲିଡ୍ ଡେଭଲପର୍ ଜନ୍-ୱେପ୍ଟିଷ୍ଟ କେମ୍ପ୍‌ଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଅବରୋଧ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ISP(ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ) ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଏହି ସାଇଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟାଘାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଇଟ ତୁରନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ବଜାରରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଟେକ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ 3.5 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସହିତ, VLC ହେଉଛି ଏକ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଯାହା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ସହିତ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କେମ୍ପ୍‌ଫ କହିଛନ୍ତି ।