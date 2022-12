ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର'('Brahmastra' is most searched movie on Google in India) । ଗୁଗୁଲ୍‌ରେ 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର' ସମେତ ଅନ୍ୟ 10ଟି ସିନେମା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ପନିର୍ ପସନ୍ଦ' ଏବଂ 'ମୋଦକ' ରେସିପି ଭାରତରେ ଅଧିକ ଥର ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।

Google Year in Search 2022

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଧବାର(ଡିସେମ୍ବର 7)ରେ 'ସର୍ଚ୍ଚ 2022'(Google Year in Search 2022) ରେଜଲ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋଜା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଟଣା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର' ସର୍ବାଧିକ ଖୋଜା ଯାଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟରେ K.G.F: Chapter 2 ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟରେ ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ, ଚତୁର୍ଥରେ RRR, ପଞ୍ଚମରେ କାନ୍ତାର, ଷଷ୍ଠରେ ପୁଷ୍ପା: ଦି ରାଇଜ୍, ସପ୍ତମରେ ବିକ୍ରମ, ଅଷ୍ଟମରେ ଲାଲ୍ ସିଂହ ଚଡ୍‌ଢା, ନବମରେ ଦୃଶ୍ୟମ୍-2 ଏବଂ ଦଶମରେ ଥୋର୍: ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥଣ୍ଡର୍ ।

ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍(IPL) ଭାରତରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଲିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ।

'ମୋ ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା'(Covid vaccine near me) ସର୍ବାଧିକ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ 'ମୋ ନିକଟରେ' ଅର୍ଥାତ୍ 'near me' ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍' ଏବଂ ୱାଟର ପାର୍କ ଅଧିକ ଥର ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗ୍ ତାଲିକା ରହିଛି । ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏ(Aditya A)ଙ୍କର ଇନ୍ତି-ପପ୍ ନମ୍ବର 'ଚାନ୍ଦ ବଲିୟାଁ' ଏବଂ ତାମିଲ ସୁପରହିଟ୍ 'ପୁଷ୍ପା: ଦି ରାଇଜ୍‌ର' ଶ୍ରୀବଲୀ ରହିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା 'ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍' 'what is' ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଗେ ରହିଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଗୁଲରେ ଥିବା 'what is' ସର୍ଚ୍ଚଗୁଡିକ ସମ୍ବାଦ, ଅର୍ଥ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

'ଟୀକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ' ଏବଂ 'PTRC ଚାଲାଣ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ' (professional tax registration certificate) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ କିପରି କରିବେ('How to')ରେ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ବାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ଏବଂ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ନୂପୁର ଶର୍ମା ରହିଥିଲେ ।