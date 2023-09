ଗୁଗଲର ସର୍ଭର ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଫୋନ୍‌କୁ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥାଏ । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟିକୁ Be Aware Alert କୁହାଯାଏ। ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.5ରୁ କମ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବି ଆଓ୍ବାର ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି Take Action Alert । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.5ରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଥିଲେ ଏହି ଆଲର୍ଟ ବାଜିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଯଦିଓ ମୋବାଇଲରେ Do Not Disturbର ସେଟିଂ ରହିଥିବ, ତାହାଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ହେବାକୁ ଥିଲେ ଆଲର୍ଟ ବାଜିବ । ଆଲର୍ଟ ଆସିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଜୋରରେ ବାଜିବା ସହିତ ଭାଇବ୍ରେଟ୍‌ ହୋଇଥାଏ ।