ୱାଶିଂଟନ୍: ଟ୍ୱିଟରରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ । ଶନିବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡି ହୋଇଛି ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସ 'ଲାଇଭ୍ ଟ୍ୱିଟିଂ'(live tweeting) । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଗ୍ରିଫ୍ଟୋପିଆ ଲେଖକ ମ୍ୟାଟ ତୌବ୍‌ବି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଟ୍ବିଟ୍ "ଥ୍ରେଡ୍: ଦି ଟ୍ୱିଟର ଫାଇଲ୍ସ"(Thread: THE TWITTER FILES) ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମସ୍କ ଏକ ରି-ଟ୍ବିଟରେ ପପ୍‌କର୍ଣ୍ଣ ଇମୋଜି ସହ, "Here we go!!" ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟକୁ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ବିଟ୍ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମ୍ୟାଟ ତୌବ୍‌ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟୁଇଟ୍ "ଥ୍ରେଡ୍: ଦି ଟ୍ୱିଟର୍ ଫାଇଲ୍ସ" ଉପରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନେ ଯାହା ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଟ୍ୱିଟରରେ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ୱିଟର ଫାଇଲ ଗୁଡିକ" ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଷ୍ଟୋରୀ କହିଥାଏ । ଏହା ଡିଜାଇନରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ମାନବ-ନିର୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଫ୍ରାଙ୍କେନ୍‌ଷ୍ଟେନିଆନ୍ (Frankensteinian) କାହାଣୀ ।" ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ମାଲିକ(ଏଲନ ମସ୍କ) ସ୍ପାମ୍/ସ୍କାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମ୍ୟାଟ କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗୁରୁବାର ମସ୍କ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ୱିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ପାମ୍/ସ୍କାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରେ । ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲିମିଟକୁ 280 ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମସ୍କଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଟ୍ବିଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲିମିଟକୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମସ୍କ କହିଥିଲେ, ଏପରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।

ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏଲନ ମସ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଟ୍ବିଟରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସିଇଓ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଧା ଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ।