ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ସରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ସେଟିଂ ଅପ୍ସନ ରହିଥିଲା । ଏଭ୍ରିଓ୍ବାନ, ପିପୁଲ ୟୁ ଫଲୋ ଏବଂ ପିପୁଲ ୟୁ ମେନ୍‌ସନ୍‌ ଏହି 3ଟି ଅପ୍ସନ ରହିଥିଲା । ଏହି 3ଟି ଅପ୍ସନକୁ କ୍ଲିକ୍‌ କରି କମେଣ୍ଟ୍‌ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସେଟିଂ କରିପାରୁଥିଲେ ୟୁଜର୍ସ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନକୁ କ୍ଲିକ୍‌ କରିବେ ସେହି ୟୁଜର୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ । ଏହାରି ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏକ ଅପ୍ସନକୁ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ଅପ୍ସନ ଭେରିଫାଏଡ ସହିତ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହି ଅପ୍ସନ୍‌ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅପ୍ସନ୍‌ Who can reply ଭିତରେ ପାଇବେ ୟୁଜର୍ସ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ୍‌କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଅପ୍ସନ ରହିଛି । Everyone, Verified Accounts, Account you follow, Only accounts you mention ଏହି ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ ରହିଛି । ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ।