ୱାଶିଂଟନ: ଶେଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା । ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ଐତିହାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଆର୍ଟେମିସ-1ର ହେଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ(NASA's Artemis moon rocket finally lift off) । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ତଥା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ କାରଣରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବଢିଥିଲା । ମାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୁଧବାର(ନଭେମ୍ବର 16)ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉତକ୍ଷେପଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ମୁନ୍ ରକେଟ୍(Artemis I mission shares spectacular view of Earth after a historic launch) ।

NASA Moon Rocket Finally Lift Off: ଉତକ୍ଷେପଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଠାଇଲା ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ନଭେମ୍ବର 16(ବୁଧବାର) ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 1ଟା 47, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 12ଟା 17ରେ ଆର୍ଟେମିସ-1 ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ମହାକାଶର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛି ମୁନ୍ ରକେଟ୍ । ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମାନବ ପ୍ରେରଣ ନେଇ ଏହା ନାସାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିସନ୍ । ଆର୍ଟେମିସ-1 ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଡମି ଟେଷ୍ଟ୍, ଯାହା ମାନବ ବିହୀନ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ 2024 ରେ ନାସା ଆର୍ଟେମିସ-2 ପ୍ରେରଣ କରିବ ଏବଂ 2025 ସୁଦ୍ଧା ମାନବ-ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଟେମିସ୍-3 ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନାସା ।

୩୨୨ ଫୁଟ (୯୮ ମିଟର) ବିଶିଷ୍ଟ ନାସାର ଏହି ଆର୍ଟେମିସ-1ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍(SLS) ଏବଂ ଓରିଅନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ରହିଛି । ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣର ନଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶରୁ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛି । ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, 1972 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋର ଶେଷ ମିଶନ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆପୋଲୋ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଆର୍ଟେମିସ-1 ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନରୁ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପୁନର୍ବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଇଆନ୍(Hurricane Ian) କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନର୍ବାର ନଭେମ୍ବର 14ରେ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ନିକୋଲ କାରଣରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ବାରମ୍ବାର ମିସନ୍ ସ୍ଥଗିତ ପରେ ନାସାର ଏହି 400 କୋଟି ଡଲାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଟେମିସ-1 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ 25 ଦିନ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପରେ ମାନବ ପ୍ରେରଣ ନେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାସା । ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କି 2025ରେ ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମାନବ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମିସନ୍‌ରେ ଜଣେ ଅଣ-ଶ୍ବେତାଙ୍ଗ ମହିଳା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।