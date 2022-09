ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି iPhone 14 ସିରିଜ୍ । ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରୁ ଥିବାବେଳେ ଆଇଫୋନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍, ଆଇଓଏସ୍ 16 ଲଞ୍ଚ(Apple launched iOS 16) କରିଛି ।

ଏହା ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବ, ମେସେଜରେ ଏଡିଟ୍ ଏବଂ କୋଲାବୋରେଟ ସୁବିଧା, ମେଲରେ ନୂଆ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ସହିତ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ସୁବିଧା ଆଣିବ । IOS 16 ଆଣିଥିବା ଏହି ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବା ଟାଇମ୍ ନିକଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ହେବ, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ କଲର୍ ଚଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଡେଟ୍ ଏବଂ ଟାଇମର ଲୁକ୍‌କୁ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍‌ଫୁଲ୍ କରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଏକ୍ସପାନଡେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାକ୍‌ଡ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁରୁ ବାଛିପାରିବେ । ଆଇଓଏସ୍ 16 ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାରପ୍ଲେକୁ ଇନଭାଇଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ(users can now invite friends and family to SharePlay) ।

iOS 16 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଫୋନ୍ 8 ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଆପଲ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅପଡେଟରେ, ଆପଲ୍ iCloud ସେୟାର୍ ଫଟୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା ଆଣିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ଏକସାଙ୍ଗରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।