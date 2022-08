ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର 12 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଲିବ 5G ଯୁଗ(5G services to be rolled out) । ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୁଲଭ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ(Union IT minister Ashwini Vaishnaw) କହିଛନ୍ତି ଯେ, Installations କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେସନ୍ 5G ର ସେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।

5G ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଗତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପୋର୍ଟାଲ(GatiShakti Sanchar Portal)ରେ 5G ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ (RoW) ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ସରକାର “ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, 2022”("The Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022) ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, 2022 ଶିଳ୍ପକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାର, ସ୍ମଲ୍ ସେଲ୍ସ(small cells), ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର(street furniture) ଆଦି 5G ନେଟୱାର୍କର ସହଜ ଏବଂ ସୁଗମ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।

5G ସେବାଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା 13 ଟି ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜାମନଗର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁଣେ । 3G ଏବଂ 4G ପରି, ଟେଲକୋସ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ 5G ଶୁଳ୍କ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ 5G ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

Reliance Jio, Airtel, Vodafone ଏବଂ Idea ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟ୍-ଲିପ୍ ହୋଇଛି, 5G ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେବାବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଭଜନକ ଡାଟା ବଣ୍ଡଲିଂ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚୟନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ । ତେବେ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଶୁଳ୍କ ଯୋଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକ 5G ନେଟୱାର୍କକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ନୋମୁରା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ(Nomura Global Markets Research)ର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିବ- ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଗ୍ରାହକ ଆଧାରରେ ସାମାନ୍ୟ 4 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା 4G ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 ଜିବିରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମିଳିବ ।