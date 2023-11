ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକର ସ୍କିମ୍ କରିବା କେରଳ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛି । ଏହାର ପଛକୁ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର । ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ସହ ଆଇନ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ 1973 ରେ ଜଷ୍ଟିସ ଭି ଆର କୃଷ୍ଣ ଆୟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି "ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ନ୍ୟାୟ" ଅର୍ଥାତ୍ (Processual Justice to the Poor) ଶୀର୍ଷକ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 1977 ମସିହାରେ ଜଷ୍ଟିସ ପି ଏନ ଭଗବତୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣ ଆୟର ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହା 'National Juridicare: Equal Justice and Social Justice' ଅର୍ଥାତ୍ 'ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁରିଡିକେୟାର: ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ' ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା । ଏହି ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଦାବିର ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । 1976 ରେ 42 ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟରେ ଧାରା 39A ଅନୁଯାୟୀ,"ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା" ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ Directive Principles Of State Policy (DPSP) ଗଠନ ହେଲା । ସେହିପରି୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟିସ ପି ଏନ ଭଗବତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । Committee For Implementation Of Legal Aid Scheme (CILAS)ରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ତଦାରଖ କରାଗଲା । ଏହାପରେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସେସ ଅଥୋରିଟି (NALSA)ଗଠନ ହେଲା ।