ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଉଟାହରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ( US Man kills 7 of Family Then Shoots Himself ) ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ (US Officials) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର

ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇନୋକ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମାଇକେଲ ହାଇଟ ନାମକ 42 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 4 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ରହିଛି । ତେବେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମାଇକେଲ ହାଇଟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ( Wife Filed for Divorce) । ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Russian Suspicious Death: ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢିଲା ସସପେନ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠାବ ହେଲେ ଆଉ ୨ ବିଦେଶୀ

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଶିଶୁ: ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ 5ଟି ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 4 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ସୂଚନା ଥାଉକି, ଆମେରିକାରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 131 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ 'ଗନ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆର୍କାଇଭ୍‌' ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।