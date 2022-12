ମସ୍କୋ: ଋଷର କେମେରୋଭ ସାଇବେରୀୟ ସହରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ(Fire At A Nursing Home in the Siberian City of Kemerovo) । ଶନିବାର ସକାଳେ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି (20 People Were killed in a Fire at a Nursing Home ) । ଖବରପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ଶନିବାର) କେମେୋଭ ସହରରେ ଥିବା ନର୍ସିଂହୋମର ଉପର ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଶନିବାର ସକାଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ମସ୍କୋ ଠାରୁ ୩୦୦୦ ହଜାର କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ନର୍ସିଂହୋମ ।

ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ସଲାଙ୍ଗ ଟନେଲଟି ପ୍ରାୟ ୮୦ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦେଶର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା । ଟନେଲଟି ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଯାଗର ପ୍ରମୁଖ ପଥ ରହିଥିଲା । ଗତ ୧୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ଟନେଲ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସାମିଲ ରହିଥିବା ପାରୱାନ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖପାତ୍ର ହିମତଉଲ୍ଲହା ଶାମିମ କହିଥିଲେ ।