ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି: ଅତର୍କିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ବାହାରି ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଆଜି ମେକ୍ସିକୋରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି (several Killed In Shooting in Mexico)। ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳେ ମେକ୍ସିକୋର ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ହଲରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡରେ 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କାରଯାଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିବା ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେହି ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ (several Killed In Shooting in Mexico)। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହାଇଆର୍ଲଟ ଜାରି କରିଛି ।

ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ:-

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ହଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ମେୟର ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ଆମେରିକାରେ ଏପରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ନିୟମ ଆମେରିକାରେ କୋହଳ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସହଜରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏପରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଆମେରିକାରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସହରରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡରେ ବହୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି । ତେବେ ପଡୋଶୀ ମେକିକ୍ସୋରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏପରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ