ମନିଲା: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି (Floods situation due to heavy Rain in Philippines) ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ । ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 23 ଜଣ ନିଖୋଜ (13 Killed and 23 Missing in Philippines Floods) ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧୀକରଣ (Disaster Management Council) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଦେଶର ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । 45000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସତ୍ତ୍ବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧୀକରଣ କହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ପ୍ରାୟ12ଟି ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ମନିଲାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 270 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କାମାରାଇନ୍ସର ସୁରରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏବଂ 64 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ମିସାମିସ ଓସିଡେଣ୍ଟାଲରେ ଜଣେ 68 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧୀକରଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।