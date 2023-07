ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଣିଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଥାଏ । ସେହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରେ । ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇଏଏସ ଅଫିସର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ଏପିରିକି ମଣିଷ ପୁଅ ଥିଲେ ଝିଅ ହେବା ଲାଗି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଜାପାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁକୁର ହେବାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ବପ୍ନ । ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପିଲା ଦିନର ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜାପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ।

ଲାଗିଲା ୪୦ ଦିନ ସମୟ:- ମଣିଷରୁ କୁକୁର ପାଲଟିଥିବା ଜାପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଟୋକୋ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟୋକୋଙ୍କୁ କୁକୁର ରୂପ ଦେବାରେ 'ଜେପପେଟ' ନାମକ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଟୋକୋଙ୍କ ଲାଗି କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ କରିଛି । ଏହି ଡ୍ରେସକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀକୁ ୪୦ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି । ଏହି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀଟି କୋଲ୍ଲି ପ୍ରଜାତିର ଏକ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ କରିଛି ।

ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟୋକୋ କୋଲ୍ଲି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେସର ରୂପ ସେହିପରି ରଖାଯାଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଡ୍ରେସଟି ଏତେ ଅବିକଳ ଯେ ଏହା ସତ କୁକୁର କି ନୁହେଁ ବିଶ୍ବାସ କରିବା କଷ୍ଟକର । ଏହି ଡ୍ରେସରେ କୁକୁରଙ୍କ ପରି ୪ଟି ଗୋଡ଼ ରହିଛି ।

ପିଲାଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ: - ଟୋକୋ ଏହି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି । ଏ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଟୋକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ହେଉଛି ବିଶ୍ବସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ । ଏଣୁ କୁକୁରଟିଏ ହେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଏ ନେଇ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟୋକୋ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ' I Want to become Animal' । ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓକୁ ୧ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ଭିଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି ।

ଭିଡିଓରେ ମଣିଷ କୁକୁର:- ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏକ କୁକୁର ଚଟାଣରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଉଛି । ତା ବେକରେ ଏକ ପଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି । ସେ ନିଜ ଗୋଡ ହଲାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ 'ହାଏ' କହୁଛି । ତେବେ ଏହି କୁକୁର ରୂପୀ ଡ୍ରେସ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଟୋକୋ । ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟୋକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ଅସଲି ଚେହେରା କାହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ।