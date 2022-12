ଇସଲାମବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ (Pakistan’s former prime minister Imran Khan) ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନୀ-ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକା ରେହମାନ ଖାନ ( Reham Khan ) କଲେ ବିବାହ । ରେହମାନ ଆମେରିକାର କର୍ପୋରେଟ ପର୍ସନାଲ ତଥା ମଡେଲ ମିର୍ଜା ବିଲାଲ ବେଗ (Model and actor Mirza Bilal Baig)ଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି (Rehman khan ties konot with American based actor Mirza Bilal Baig) । ରେହମାନ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନୂଆ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକାର ସିଟଲଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ମଡେଲ ମିର୍ଜା ବିଲାଲଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଟ୍ବିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେହମାନ । ରେହମାନ ଖାନ ବିବାହ ସମୟର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ବିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜଣେ କାଜିଙ୍କ ସହିତ ନବଦମ୍ପତି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମିର୍ଜାଙ୍କ ମାତାପିତା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏହି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେହମାନ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଡ ।"

କିଏ ରେହମାନଙ୍କ ନୂତନ ଜୀବନସାଥୀ ?

ମିର୍ଜା ବିଲାଲ ବେଗଙ୍କୁ ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେହମାନଙ୍କୁ ୪୯ ବର୍ଷ । ମିର୍ଜା ପାକିସ୍ତାନର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଡେଲ ଆକ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କର୍ପୋରେଟ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶୋ' ଯେପରିକି 'ଦି ଫୋର ମେନ ଶୋ' (The 4 Men Show), 'ଦିଲ ପେ ମେ ମତ ଲେ ୟାର'(Dil Pey Mut Ley Yaar) ଓ 'ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଏନ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ'(National Alien Broadcast)ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବିଲାଲଙ୍କ ୩ୟ ପତ୍ନୀ ରେହମାନ

ବିଲାଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ । ସେ ୩ୟ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ରେହମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିଲାଲଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ-ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକା ରେହମାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହେଡଲାଇନରେ ରହିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଯାଇଥିବା ନେଇ ରେହମାନ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିବା ଏକ ଟିଭି ଶୋ'ରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୨ଟି ଅସଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ ସତ ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ।

ରେହମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

୪୯ ବର୍ଷୀୟ ରେହମାନ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା । ସେ ପାଶେୱାର ଜିନ୍ନହା ମହିଳା କଲେଜରେ ଏଜୁକେସନରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ବାମୀ ଇଜାଜ ରେହମାନ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ୧୯୯୩ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ୨୦୦୫ରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ୨୦୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ମାତ୍ର ୯ ମାସ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ସେ ଇମ୍ରାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ।